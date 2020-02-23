Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Dersim Şubat ayı konferansı yapıldı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Dersim’de 'Türkiye’de tarım nasıl çökertildi' başlıklı bir etkinlik düzenledi. Dersim Belediyesi ile birlikte düzenlenen etkinlikte Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Evrim Önal sunum yaptı.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) Şubat ayı konferansları başladı.

Dersim’de "Türkiye’de tarım nasıl çökertildi" başlığıyla düzenlenen ilk etkinlikte, Türkiye tarımının çok boyutlu sorunlarının tartışıldı. Toplantıda tüm sorunların kökeninde tarımın piyasa koşullarına teslim edilmesi olduğu vurgulandı. Bu yönelimin 12 Eylül darbesinden başlayarak Türkiye patron sınıfının beklentisi olduğunu anlatan Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Evrim Önal, "2001 krizi öncesinde IMF, sonrasında Kemal Derviş, ardından da AKP bu programı tamamladı, tarıma yönelik tüm destekleme mekanizmalarını tahrip etti ve kurumları özelleştirip tasfiye etti" dedi.

Bu sürecin tamamlanmasının altından yaklaşık on yıldır bir "politikasızlık" halinin sürdüğünü söyleyen Önal, sözlerini "Bunun sonucunda tarımda işgücü kaybı %35, toprak kaybı %13 düzeyindedir. 2002-2018 döneminde kişi başı buğday, patates, soğan, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretimi azalmıştır. Karşı karşıya olduğumuz şey bir felaket tablosudur" şeklinde sürdürdü.

Bugün gelinen noktada tarımın halkın çıkarları doğrultusunda planlanmasının bir zorunluluk haline geldiğini, tarım topraklarının başka amaçlarla kullanılmasının mutlaka engellenmesi gerektiğini ve yurt içi fiyatları yükselten ihracata yönelik üretimin sınırlandırılması gerektiğini söyleyen Önal, "Bu yüzden Ovacık'taki kooperatif deneyimi çok önemlidir ve benzerleri yaygınlaştırılmalıdır. Çok önemlidir çünkü kamusal içeriği sayesinde sadece üyelerinin parasal çıkarları değil, bulunduğu yerellikteki emekçi halkın toplumsal çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir" diye konuştu.

Etkinlik katılımcıların soru ve katkıların ardından sona erdi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin bir sonraki etkinliği 14 Mart saat 15.00’te Doç. Dr. Mehmet Somel, ve Dr. Ezgi Altınışık’ın katılımıyla "Evrim Kuramı Neden Önemli?" başlığında gerçekleşecek.