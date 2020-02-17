Bilim ve Aydınlanma Akademisi Şubat konferans programını açıkladı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Şubat ayında Adana, Ankara, İstanbul ve Dersim’de gerçekleşecek konferanslarının programını açıkladı.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), her ay farklı şehirlerde düzenlediği aylık konferanslarına devam ediyor. Şubat ayında Adana, Ankara, İstanbul ve Dersim’de gerçekleşecek konferanslar şu şekilde:

1- Evrimsel Yolculuğumuzun Genetik İzleri | Ezgi Altınışık

20 Şubat 2020, 18:30 | Ankara | Eğitim-Sen, Ankara 5 Nolu Şube Mithatpaşa Cad. No:27 Kızılay

BAA’nın Ankara’da düzenleyeceği Şubat ayı, aylık konferansına konuşmacı olarak Öğretim Görevlisi Dr. Ezgi Altınışık katılacak. Konferansta, ilk insanların Afrika’dan çıkıp dünyaya yayılışı genetik izler kullanılarak tartışmaya açılacak.

2- Türkiye’de Tarım Nasıl Çökertildi? | Nevzat Evrim Önal

22 Şubat 2020, 15:00 | Dersim | Tunceli Belediyesi, Belediye Konferans Salonu

BAA’nın Dersim’de düzenleyeceği Şubat ayı, aylık konferansına konuşmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Evrim Önal katılacak. Konferansta, Türkiye’de tarımın nasıl çökertildiğine yanıtlar verilirken, devletin tarım sektörünü düzenlemek için oluşturduğu iktisadi yapılanmanın özelleştirmeler yoluyla tasfiyesi, Avrupa Birliği ile yürütülen müzakere süreçleri, neden tarımsal desteklerin azaltıldığı, gıdada dışa bağımlılık, bunun sonucu olarak çürüme ve yıkım sürecinin nasıl ortaya çıktı konuşulacak.

3- Koronavirüs ve Salgın Hastalıklar, Halkın Sağlığı Kime Emanet? | BAA Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı

23 Şubat 2020, 14:00 | Adana | Akkapı Mah. Şıh Cemil Cad. No:169 (Boğalar Fırını Karşısı), Seyhan

Çin Halk Cumhuriyet’inde Aralık 2019’da başlayan ve sonrasında hızla yayılan yeni koronavirüs salgını üzerine Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı’nın hazırladığı iki rapor yayınladı. Konferansta, koronovirüs ne olduğu, insanlara nasıl bulaştığı, belirtileri ve korunma yollarının yanında yeni koronovirüsle ilgili genetik ve moleküler çalışmalar, ilaç ve aşı çalışmalarındaki son durum konuşulacak. Aynı zamanda yeni koronovirüs salgını için ilaç ve aşı üreten tekellerin rolünün ne olduğu, salgının halk sağlığı açısından değerlendirilmesi ortaya konulacak.

4- Ayasofya: Tartışmaların Odağında Bir Kültür Başyapıtı | Engin Akyürek

29 Şubat 2020, 15:00 | İstanbul | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu, Bahariye Cad. Ali Suavi Sok. No:7 Kadıköy

BAA’nın İstanbul’da düzenleyeceği Şubat ayı, aylık konferansına konuşmacı olarak Koç Üniversitesi-Stravros Niarchos Vakfı Antik Çağ ve Araştırmalar Merkezi’nden Prof. Dr. Engin Akyürek katılacak. Ayasofya, Bizans imparatoru Iustinianos tarafından 537 yılında kentin katedral kilisesi olarak inşa ettirilmiştir. Bugün gördüğümüz yapı, daha önce inşa edilmiş olan ilk iki Ayasofya kilisesi kentte çıkan ayaklanmalarda yakılarak harap edilmiş olduğundan, üçüncü yapıdır. Büyük bir kubbenin örttüğü alışılmadık genişlikteki bir iç mekân, yapıldığı günden bu yana bütün ziyaretçileri etkilemiş, imparatorluğun gücünü gösteren bir yapı olmuştur. 916 yıl Konstantinopolis’in baş kilisesi olarak hizmet eden yapı, 1453 yılında camiye dönüştürülmüş, 1935 yılında ise en uygun işlevine kavuşturulmuş, evrensel kültür mirasının bir parçası olan yapı müze olarak tüm insanlığın hizmetine açılmıştır. Bu önemli kültür varlığı ne yazık ki son yıllarda gerici-dinci politikacılar tarafından istismar edilmekte, özellikle seçimler öncesinde tekrar cami olarak ibadete açılacağı propagandası yapılmaktadır. Konferansta, İstanbul’un önemli kültür varlıklarından biri olan ve cami olarak kullanılması tartışmaları dönem dönem gündeme gelen Ayasofya konuşulacak.