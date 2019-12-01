Bilim ve Aydınlanma Akademisi Bursa'da

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Bursa'daki ilk etkinliğini 'Türkiye'de Uyuşturucu Sorunu' başlığıyla gerçekleştirdi.

Bursa'daki ilk Bilim ve Aydınlanma Akademisi etkinliği, dün akşam Görükle Semt Evi'nde gerçekleşti. Bilim ve Aydınlanma Akademisi adına Psikiyatrist Dr. Ekin Sönmez'in "Türkiye'de Uyuşturucu Sorunu: Neden Büyüyor? Nasıl Çözülecek?" başlığıyla yaptığı sunumda uyuşturucu sorununun bugün aldığı boyut ve bunun nedenleri konuşuldu.

ÖĞRENCİ NÜFUS RİSK ALTINDA

Etkinliğin açıĺışında öğrenci nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Görükle'de uyuşturucu sorununun çok ciddi bir sorun haline geldiğinden bahsedildi. Uyuşturucu kullanımının gençlik arasında bir kültür yaratmış olduğu, neredeyse kullanmayanların marjinal sayıldığı söylendi. Uyuşturucuyu zararlarının farkında olunmadan bir kaçış alanı, bir özgürlük alanı olarak gören genç kesimin bu yolla sisteme bağımlı ve pasif hale getirildiğine örnekler verildi. Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin konuyla ilgili olarak bu yıl yayımlanan raporu da katılımcılarla paylaşıldı.

Seminer boyunca uyuşturucu kullanımının kitleselleşmesi, pazara yeni maddelerin sürülmesi, bazı maddelerin yasallaştırılması gibi gelişmeler mercek altına alındı. Türkiye'de uyuşturucu kullanımının arttığı ve bu durumun özellikle de yoksul bölgelerden, düşük sosyoekonomik kesimlerden olan, tedavi ve destek sistemlerine erişim olanaklarından yoksun olan insanları etkilediği, bunun çifte bir dezavantaj yarattığı dile getirildi.

SEMT EVİ'NDE BİRLİKTE MÜCADELE VE DAYANIŞMA

Seminer, sunumu izlemek üzere aileleriyle birlikte Görükle Semt Evi'ne gelen gençlerin ve liselilerin soruları ile devam etti. Uyuşturucu sorunu başta olmak üzere semtteki sorunlara karşı Görükle Semt Evi çatısı altında birlikte mücadele etmenin, dayanışmanın önemi vurgulandı.

Uyuşturucu ile mücadele konusu, Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından 6-8 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu'nda, "Sağlığımızı Nasıl Koruyup Geliştireceğiz?" oturumunda da ele alınacak.