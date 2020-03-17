Bilim Kurulu üyesinden 'sokağa çıkma yasağı' tartışmalarına ilişkin açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, ‘sokağa çıkma yasağı’ tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, bir televizyon kanalında çıktığı canlı yayında, ‘sokağa çıkma yasağı’ tartışmalarını değerlendirdi.

Azap, “Açıkçası bugün uzun tartışmaların sonunda henüz öyle bir noktada olmadığımız için bir sokağa çıkma yasağı gibi bir şeye, İtalya’daki gibi bir duruma ihtiyacımız olmadığını düşündük” dedi.

Azap'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle: