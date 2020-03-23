Bilim Kurulu üyesi: Böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı vermemiz gerekebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni koronavirüs salgınına ilişkin olarak, önümüzdeki haftanın Türkiye için son derece kritik olduğunu belirtti.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kanal 7 ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan başlıklar şöyle:

KONTROL ZOR

Önümüzdeki bir hafta herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil.

KARAR VERİLEBİLİR

Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değil. Hepsi mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse biz de aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz.

VAKALAR YAYILIRSA

Vakalar tüm illere yayılırsa durum zor olacak. Vaka görülen illerin açıklanmasında böyle bir yarar olabilir. Vakalar sadece belli illerdeyse karantina uygulanıp giriş çıkışlar durdurulabilir.