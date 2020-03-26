Bilim Kurulu üyeleri Çin'le video konferans gerçekleştirdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Çinli yetkililer ve bilim insanlarıyla 3 saat süren video konferans gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanlarıyla 3 saat süren bir video konferans gerçekleştirdi.

Toplantıda yeni tip koronavirüse ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldığı belirtildi.

Çinli yetkililer ve bilim insanlarının Kovid-19 konusunda yaptıkları bir sunumla başlayan toplantıda Bilim Kurulu üyeleri tarafından Çinli yetkili ve uzmanlara sorular yöneltildi.

Video konferansta hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları ve iyileşen hastaların durumu gibi konuların ele alındığı belirtildi.