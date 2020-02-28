Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan kısıtlama açıklaması: Halkın haber alma hakkını savunacağız

Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan internet kısıtlamaları hakkında yapılan açıklamada, 'Halkın haber alma hakkını her zaman savunacağımızı ifade ediyor, ülkemizi çağdışı ülkeler sınıfına sokacak uygulamaları kınıyoruz' denildi.

Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından uygulanan internet kısıtlamalarına ilişkin açıklama geldi.

Odanın açıklamasında, "kısıtlamaların derhal kaldırılması gerektiği" söylenirken, "Ülkemizi çağdışı ülkeler sınıfına sokacak uygulamaları kınıyoruz" denildi.

Yapılan açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Daha önce her kritik olayda olduğu gibi bu olayda da devleti yönetenler, kendi sorumluluğunu üstlenmek yerine, Twitter, Facebook, Whatsapp gibi önemli sosyal medya platformlarına erişimi yavaşlatmayı, eleştirel görüş bildirilen hesaplar konusunda yasal işlem başlatıldığını basın yoluyla duyurmayı tercih etmiştir. Her ne kadar resmi makamlarca, kesinti ve yavaşlamanın kendileri tarafından yapılmadığı yoğunluk nedeniyle yaşandığı açıklansa da, yoğun kullanımın pek de mümkün olmadığı saatlerde dahi durumun değişmemesi açıklamayla örtüşmemektedir.

Ayrıca VPN üzerinden sosyal medya sunucularına erişim sağlandığında bağlantı yavaşlığının ve kesintilerinin ortadan kalkması da ilgililerin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koymaktadır.

İçinde bulunduğumuz çağda iletişimin ve bilginin kontrol altına alınması mızrağın çuvala girmesi gibi mümkün değildir. Temel insan haklarından biri olan haber alma hakkı bu gibi durumlarda daha da önem kazanmaktadır. Kasıtlı yalan haber içeren paylaşımlarla mücadele, sadece belirli olaylar özelinde uygulanan değil, kapsamlı yürütülen bir çalışma olmalıdır. Ayrıca suç unsuru içermeyen eleştiri niteliğinde olan paylaşımlar nedeniyle halka gözdağı vermek, korku ortamı yaratmak özgür ve demokratik bir ülkede kabul edilemez.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak, halkın haber alma hakkını her zaman savunacağımızı ifade ediyor, ülkemizi çağdışı ülkeler sınıfına sokacak uygulamaları kınıyoruz."

