Bilet bile kesmişlerdi: 29 Ekim’de uçacak denilen yerli uçağın son durumu...

29 Ekim 2019’da ilk uçuşunu yapacağı söylenen, hatta ilk uçuşu içim sembolik bir bilet kesimi bile yapılan yerli uçak konusunda aradan geçen 4 yılda en ufak bir adım atılmadı. Yerli uçak için ABD'li bir şirkete yaptırılan tasarımsa bugünlerde Almanya'da üretim aşamasında.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 29 Ekim 2019’da ilk uçuşunu yapacağı söylenen yerli uçağa ilişkin açıklamada bulundu.

2015 yılında dönemin Başbakanı Davutoğlu’nun katılımıyla yapılan tanıtım töreninde, ilk sefer için 29 Ekim 2019 tarihinin verildiğini ancak aradan geçen 4 yılda uçağın fabrikasının bile kurulamadığını belirten Adıgüzel, “AKP’nin popülist bir seçim vaadi olarak başlayıp, rafa kalkan projelerinden biri de yerli uçak oldu” dedi.

'BİLET BİLE KESMİŞLERDİ'

Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu projenin bugünlerde kamuoyunun gündemini tekrardan meşgul etmesinin sebebi malumunuz, 7 Haziran seçimleri öncesi Mayıs 2015’te gerçekleştirilen törende dönemin Başbakanı ve hükümet temsilcilerinin yerli yolcu uçağı TRJET’in ilk seferi için 29 Ekim 2019 tarihini işaret etmeleri, hatta bununla da kalmayıp Konya’dan Yüksekova’ya yapılması planlanan ilk sefer için temsili bilet kesmeleri. Ancak aradan geçen 4 yılda, uçağın üretimine dair herhangi bir hareket olmadığı gibi fabrika dahi kurulamadı.

'YERLİ UÇAKTA ALMAN-ABD ORTAKLIĞI'

"Kaldı ki projenin tamamen yerli ve yeni bir tasarım olduğu iddiası da en başından beri asılsızdı. Öncelikle proje Özmen ailesinin sahip olduğu Amerikalı Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketi ile ortak olarak yapılacaktı. Ana yükleniciler Sierra Nevada Corporation ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) kuruluşları idi. Proje, zaten en başından milli ve yerli bir proje değildi. Yine projede üretimi tasarlanan uçak Alman menşeli Dornier 328’di. Yani aslında sıfırdan başlanıp yeni bir uçak tasarlanmadığı gibi, var olan bir uçağın geliştirilmesi öngörülüyordu. Ancak o dahi başarılamadı."

SON DURUM NE?

Alman menşeli D328'in haklarını satın alan Eren-Fatih Özmen çiftinin sahibi olduğu ABD merkezli Sierra Nevada Corparation (SNC) Türkiye ile görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından uçağın Almanya'da üretileceğini duyurdu.

SNC tarafından yapılan açıklamada, “Federal Almanya Şansölyesi Angela Merkel bugün (21 Ağustos), Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanı Andreas Scheuer’in de katıldığı etkinlikte, Dornier 328 uçağını yeniden üretme projesine destek verdiklerini açıkladı. Projeyi hayata geçirmek için, yeni bir orjinal ekipman üreticisi (OEM), DRA GMbH (DRA), Leipzig Almanya‘da kuruldu” denildi.

Şirket, 2015 yılında Türkiye’de üretim yapılacağını duyurmuş, uçağın adının da TR 328 olacağını açıklamıştı.