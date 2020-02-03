Bilecik'te depreme dayanıksız okul boşaltıldı

Bilecik'te 2014 yılında numune alınan okulun riskli olduğuna karar verildi. Depreme dayanıksız okul boşaltıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir okul depreme dayanıksız olduğu için boşaltıldı.

2000 yılı öncesi yapılan ve 256 öğrencinin eğitim gördüğü Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencileri eğitim ve öğretimlerine bugün ilçedeki 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti. Okuldaki anasınıfı öğrencilerinin ise Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde eğitimlerine devam edeceği belirtildi.

ÇÜRÜK RAPORU VERİLEN OKULDA 6 YIL EĞİTİM DEVAM ETTİ

2014 yılında binadan numune alınan okulun velileri, "6 yıl önce alınan numunelerin sonuçları bugün mü?" çıktı diyerek duruma tepki gösterdi.

Veliler, "Ertuğrulgazi Ortaokulu binası için çürük raporu verildiği tarihte, il ve diğer ilçelerde birçok okulun da çürük ya da güçlendirilmesi gerekli raporu verildi. Çürük raporu verilen okulda niçin 6 yıldır eğitim yapıldı" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Pazaryeri ilçesindeki Atatürk Ortaokulu boşaltılmıştı.