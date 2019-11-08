Bilal'in arkadaşı 40 şirketten maaş alıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da mezunları arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Yahya Üstün'ün Varlık fonundaki 40 şirketten maaş aldığı iddia edildi.

Bilal Erdoğan'ın da mezunları arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) mezunu Yahya Üstün'ün Varlık fonundaki 40 şirketten maaş aldığı iddia edildi.

Gazeteci Hüseyin Hakkı Kahveci twitter hesabından paylaştığı belgede, Yahya Üstün'ün Türkiye Varlık Fonu'na bağlı 40 şirketin yönetim kurulu üyesi olduğunu ve şirketlerden ayrı ayrı maaş aldığını iddia etti.

Dün THY’nin yönetimindeki 80’e yakın ismin AİHL mezunu olduğu ortaya çıkmıştı. Bu isminden biri de Yahya Üstündü. Yahya Üstün THY'de Basın Müşaviri olarak görev yapıyor.