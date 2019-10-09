Bilal Erdoğan’ın vakfına bir kıyak daha

AKP’li Osmangazi Belediyesi, Bilal Erdoğan'ın kurucularından olduğu İlim Yayma Vakfı’na öğrenci yurdu inşa edecek.

AKP'li belediyelerin Bilal Erdoğan'ın içinde yer aldığı vakıflara yönelik "kıyakları" sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi "İlim Yayma Vakfı Yurt İnşaatı işi” başlığıyla 21 Ağustos tarihinde ihale yaptı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yapılan ihale ile birlikte AKP’lilerin vakfına öğrenci yurdu yapımı için belediye kasasından toplam 5 milyon 982 bin TL harcanacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Osmangazi Belediye Meclisi CHP Grubu Sözcüsü Sefa Yılmaz, “Osmangazi Belediyesi’nde iktidar partisi AKP belediye encümeninde talep etmemize rağmen bize yer vermedi. Bu nedenle encümenin yaptığı ihale ve sair işlemlerden bilgi sahibi olamıyoruz. Osmangazi Belediyesi İlim Yayma Vakfı Yurt inşaatı işinden bilgimiz olmadı. Kaldı ki belediye başkanı bizim bugüne kadar belediye meclisinde verdiğimiz hiçbir soru önergesine cevap da vermemiştir” dedi.