Bilal Erdoğan'ın okulunda 'Meclisi Mebusan' komitesi kuruluyor

İktidarın 'gözdesi' Kartal İmam Hatip Lisesi’nde 'Meclisi Mebusan' komitesi kurulacak. MEB izniyle düzenlenecek etkinlikler için diller 'İngilizce, Arapça ve Osmanlı Türkçesi' olarak belirlenirken konferans listesinde Türkçe oturum yer almadı.

Bilal Erdoğan’ın mezun olduğu okul olarak bilinen ve AKP döneminin öncelikli atama tercihlerinde yer alan Kartal İmam Hatip Lisesi’nde bu yıl 5’incisi düzenlenecek “Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu”nda ilginç ayrıntılar yer aldı.

MEB’in desteği ile planlanan konferansın ana teması “Birliğin Kurucusu ve Yıkıcısı: Rekabet” olarak belirlendi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, bu kapsamda da temel komiteler ve her komitenin tartışacağı temel gündemler tespit edildi. Uluslararası katılım planlanan etkinlikte, konferans dilleri “İngilizce, Arapça ve Osmanlı Türkçesi” olarak açıklandı.

ÖNDER BİREYLER

Konferansın vizyonu ve misyonunda “önder birey” vurgusu dikkat çekti. Etkinliğin vizyonu “Öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kültürel açılardan önder bireyler olarak yetiştirerek Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek bir eğitim kurumu olmak”, misyonu da “Türk milli eğitiminin amaçlarını benimsemiş donanımlı, değişime ve gelişime açık, insanlığa yararlı, örnek ve önder bireyler yetiştirmek” olarak vurgulandı.

MECLİSİ MEBUSAN

Türkçenin etkinlik dilleri arasında yer almadığı konferansta, “Osmanlı Türkçesi” ile tartışmaların yapılacağı “Meclisi Mebusan” komitesi oluşturulması planlandı.

Meclisi Mebusan’ı kapatması ve ülkeyi 33 yıl boyunca istibdat ile yöneten II. Abdülhamit için “sonraki dönemin padişahı” denildi.

Etkinlik izninde de oturumun tarihsel bilgisine ilişkin “Meclisi Mebusan, Osmanlı İmparatorluğu’nda 23 Aralık 1876 tarihli anayasa olan Kanuni Esasi’ye göre kurulmuştur. Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde görev yapmış yasama organıdır. 1877 tarihinde çalışmalarına başlayıp yasama görevini üstlenen meclisler, 1876 Anayasası’na göre Ayan ve Meclisi Mebusan adı altında Genel Parlamento’yu (Meclisi Umumi) oluşturmuşlardır. Genel Meclis’in çalışmaya başlamasından kısa bir süre sonra 1877’de Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş açması üzerine padişah tarafından dağıtılmıştır. Sonraki dönemin padişahı olan II. Abdülhamit, Meclis’i toplamadan ülkeyi idare etti” ifadeleri yer aldı.

DAVET MEB’DEN

MEB’e yapılan başvuruda etkinliğin davetinin bakanlık eliyle yapılması talep edildi. Ayrıca MEB’in sosyal etkinlik yönergesinde izinler için sponsorların açıkça bakanlığa iletilmesi talimatı olmasına karşın etkinlik belgelerinde herhangi bir sponsor bilgisi yer almadı.