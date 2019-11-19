Bilal Erdoğan'dan 'manidar' satış: 189 bin dolara sattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin mal varlığına ilişkin ABD'de devam eden tartışmaların ardından ilginç bir satış hikayesi ortaya çıktı.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına konuk olurken, Bilal Erdoğan'ın ABD'deki evini zararına sattığını dile getirdi.

Açıklama şöyle:

Erdoğan'ın ve ailesinin mal varlığının soruşturulması ve olası bir yaptırım sürecinde bu mal varlığının dondurulması için çabalar içinde ABD Kongresi.

Tayyip Bey’in 4 tane çocuğu var. 3’ünün Amerika geçmişi var, orada okudular. Burak Erdoğan'ın bildiğim kadarıyla yok. Ama Bilal Erdoğan ve iki kız kardeşi Amerika'da okudular. Bilal Erdoğan daha sonra Harvard'a gitti, sonra Washington’a taşındı. Washington’da da doktora programına başlamıştı. O zaman da haberlere yansıyan bir gelişme vardı. 24 Ağustos 2005 yılında Bilal Erdoğan, Washington yakınlarında 261 bin 500 dolar karşısında bir daire satın almıştı. Mezun olmuştu o dönem. İlginç ve esas haber şu. 2005 yılında aldığı bu daireyi, Erdoğan 12 Şubat 2019 yılında, 189 bin 900 dolara sattı. 71.600 dolarlık zararına sattı bu daireyi. Washington yakınlarında bu ev. Nihayetinde 12 Şubat 2019'da Erdoğan 71.600 dolar zararla evi satmış.

Ülke liderlerinin yakınlarının mal varlıklarının araştırılması, dondurulması, onlara yakın iş adamlarının bile mal varlıklarının doldurulması zaten Amerikan devlet sisteminde var olan bir şey.