Bilal Erdoğan'dan 'İlim Yayma' faaliyetleri: Getir 'ilim'i götür ödülü...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda İlim Yayma Ödülleri töreni gerçekleştirilecek. Vakıf Mütevelli Heyeti Başkan Vekili de olan Bilal Erdoğan, törende 300 bin TL'lik büyük ödül olmak üzere, üç ayrı kategoride toplam 500 bin TL ödül verileceğini açıkladı.

22 Aralık'ta İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İlim Yayma Ödülleri töreni gerçekleşecek. İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenecek törende, 300 bin TL'lik büyük ödül olmak üzere, üç ayrı kategoride toplam 500 bin TL ödül verileceği açıklandı.

Hürriyet'ten Tülay Demir, organizasyonun detaylarının aktarıldığı Sepetçiler Kasrı’ndaki basın toplantısında, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkan Vekili de olan Bilal Erdoğan ile görüştü.

Böyle bir ödül töreni düzenleme fikrinin nereden çıktığı sorulan Erdoğan, Sosyal Bilimler, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 ana kategoride ödül verileceğini söyleyerek, "Bir sivil toplum kuruluşu tarafından, çok ciddi bir akademik danışma heyeti eşliğinde düzenlenen böylesi bir ödül töreni daha önce yoktu. Dolayısıyla İlim Yayma Ödülleri’ni İlim Yayma Vakfı’nın düzenliyor olması, bunu Türkiye’nin 70 yılına damgasını vurmuş bir sivil toplum kuruluşunun yapması, aslında vakfın misyonunun da anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.Amaç, Türkiye’deki ilmi çalışmaları ve araştırmaları desteklemek tabii..." diye konuştu.

İlim Yayma Ödülleri'nin "bugüne kadar Türkiye’de bilim ve ilim dalında verilen en büyük ödül niteliğini" taşıdığını iddia eden Erdoğan, etkinliğin iki yılda bir düzenleneceğini söyledi. Çalışmaların 4 ay boyunca değerlendirildiğini de öne süren Erdoğan şunları söyledi:

"Yarışmada toplam ödül değerini 500 bin Türk Lirası olarak belirledik. Büyük ödüle verilen miktar ise 300 bin TL olacak. Başvuranlar arasında kimlerin finale kaldığından vakıf yönetiminin son ana kadar asla haberi olmadı. Gerçekten çok ciddi bir sistematikle ilerledik ki bu ödül çalışması bundan sonraki nesillere kalacak saygınlığa ulaşabilsin."