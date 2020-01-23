Beyoğlu’nda iki adrese EYP atıldı

Beyoğlu’nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce aynı saatlerde farklı iki apartmanının kapısına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

Saat 02.00 sularında Beyoğlu Keçici Piri mahallesi Ömür sokak ile Kaptanpaşa mahallesi Sinan Paşa Yumak sokaklarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce aynı saatlerde iki apartmanın kapısına el yapımı patlayıcı atıldı.

Büyük bir gürültüyle patlayan EYP’ler, apartman ve mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

Patlamayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine sokaklara çok sayıda polis ve zırhlı araç gönderildi.

Kimsenin yaralanmadığı patlamalarda, bir apartmanın kapısındaki camlar kırıldı, maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.