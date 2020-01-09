Beykoz Belediyesi işçilerine sarı sendika tehdidi: İşten çıkartırız!

Beykoz Belediyesi'nde çalışan Beytaş işçilerine, AKP'ye yakınlığıyla bilinen sarı sendika Hak-İş'e üye olmaları için baskı yapıldığı iddia edildi. Beykoz Belediye Meclisi'ne de taşınan iddiaya göre, Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü'nün Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş sendikasına üye olmayan işçilerin, işlerinden çıkarılacağını söylediği kaydedildi.

Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü'nün, Haziran ayında işçiler ve belediye arasında yapılacak toplu iş sözleşmesinde Hak-İş'e bağlı Hizmet-iş sendikasının yetki alması için işçileri tehdit etmesi gündeme geldi. Uzun süredir Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen kişinin, işçilere eğer Hak-İş'e üye olmazlarsa iş akitlerinin fesih edileceğini söylediği iddia edildi.

Ayrıca müdürün, işçilere pazartesi gününe kadar süre verdiği aksi takdirde sendikaya üye olmayan işçilerin işlerinde çıkarılacağını söylediği de dile getirilenler arasında.

Söz konusu tehdidi Beykoz Belediye Meclisi'ne taşıyan CHP'li Cemal Satoğlu, ''Ekmeğinizden olursunuz diyor. Ne diyor hatta tarih ve saat veriyor, şu tarihte şu saate kadar yapın diyor, tehdit ve şantaj yapıyor. Bunu kim yapıyor? Yönetimden onay aldığını söyleyen bir bürokrat yapıyor. Bunu niçin yapıyor? Sarı sendika için yapıyor. Bildiğiniz üzere sarı sendika, işçiden çok işverenin menfaatlerini kollayan, işçi haklarının alınmasına yönelik hareketleri engelleyen ve kısıtlayan işveren ile kol kola olan sendikadır.'' sözlerini sarf etti.

28 ŞUBAT SON TARİH

Haziran ayında yapılacak toplu iş sözleşmesi için yetkili sendikanın 28 Şubat'a kadar üye işlemlerini tamamlaması gerekiyor.