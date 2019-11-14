Beyaz Saray'dan 'Erdoğan' açıklaması: Hayati önem taşıyor...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrası açıklamada bulunan Beyaz Saray, ilişkilerde ilerleme sağlamak için S-400 başlığının hayati önem taşıdığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından Beyaz Saray bir açıklama yaptı. Donald Trump'ın "Türk ve Amerikan halkları yıllardır dost ve müttefiktir" cümlesiyle başlayan açıklamada, Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu başta olmak üzere küresel ölçekte güvenlik konularında beraber çalıştığı belirtildi, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük silahlı kuvvetlerine sahip olduğu ifade edildi. Beyaz Saray açıklamasında, "Diğer alanlarda ilerleme sağlamak için, savunma alanındaki ortaklığımızı güçlendirerek, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin konuların çözülmesi hayati önem taşımaktadır" ifadesini kullandı. İLGİLİ HABER Erdoğan ile Trump'tan ortak basın toplantısı