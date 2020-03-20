Beyannameler için eylem yapan mali müşavirler gözaltına alındı

Beyannamelerin uzatılması talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan mali müşavirler gözaltına alındı.

Yeni koronavirüs nedeniyle beyan sürelerinin ertelenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Başkanı Ali Şahin odanın yönetim kurulu ile birlikte gözaltına alındı.

Oda açıklamasında, "Kanuna ve anayasal yaşam hakkına riayet etmeden bir meslek grubu Türkiye'deki tüm işyerlerine girip çıkıp beyanname hazırlamak zorunda bırakılıyor. Beyanname göndermediklerinde ağır para cezalarıyla karşılaşıyorlar. Ödemenin erteleme yapılacağı söylesende beyanamelerin tahakkuk etmesini ertelemiyorlar" denildi.

Açıklaması şöyle:

"Maliye Bakanlığı 10.04.2020 tarihine kadar Vergi dairelerinin yüzyüze işlem yapmayacağını ve kapatılacağını bildirmiştir. Buna rağmen mesleğin emekçileri Mali Müşavirler ve Muhasebe personellerinin KDV MUHTASAR v.b. beyannameleri SGK prim bildirgelerini gönderemesini ertelememiştir. Beyannamelerin gönderilmebilmesi için tüm türkiyedeki esnafların işyerlerinin dolaşılması evrakların toplanması ve bunların işlenmesi gereklidir.

Maliye bakanlı elektronik ortamda beyanname gönderileceğini söyleyerek konuyu tam olarak bilmediğini ortaya koymuştur. Esasında o beyannamelerin hazırlanma süreçleri çok fazla dolaşma ve çok fazla evrakla uğraşmayı gerektirmektedir. Vergi Usul Kanunu'na göre 'mücbir sebep sayılan salgın hallerinde' beyan sürelerinin salgın bitene kadar uzaması şarttır."