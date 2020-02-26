Beşiktaş’taki scooter kazasında tutuklama!

Beşiktaş'da kiraladığı elektrikli scooterı kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yunus E., tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Türkiye’nin bazı illerinde son zamanlarda yaygınlaşan ve birçok kişi tarafından hem gezme hem de ulaşım amacıyla kullanılan elektrikli scooter “Martı” ile ilk ölümlü kaza gerçekleşti. Martı'dan elektrikli scooter kiralayan bir genç geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.00 sularında İstanbul’da Beşiktaş Büyükderece Caddesi Sanayi Mahallesi üstgeçidi girişi Sarıyer istikametinde meydana geldi. Bir otomobil, kiralık elektrikli scooterla yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarptı. Çarpma ile birlikte 17 yaşındaki genç 30 metre boyunca sürüklendi. Aracın altında kalan genç hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Sosyal medyada geniş yankı bulan olayın ardından birçok kişi Martı’nın yalnızca gezme amacıyla trafiğe kapalı yerlerde kullanılması gerektiğini söylerken, kiralama şirketini bu konuda önlem almaya davet etti.