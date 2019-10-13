Beşiktaş’ta HDP’lilere polis saldırısı: Çok sayıda gözaltı

Beşiktaş’ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliklerinin yasaklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen HDP’lilere polis saldırdı.

HDP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş'ta düzenleyeceği etkinliğe polis saldırdı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Beşiktaş’ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasının ardından HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile milletvekilleri ve belediye eşbaşkanları Beşiktaş İlçe Örgütü’nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının ardından dağılan kitleye polis müdahale etti.



Biber gazıyla kitleye saldıran polis, çok sayıda partililiyi gözaltına aldı.

