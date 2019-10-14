Beşiktaş’ta gözaltına alınan 9 HDP’li tutuklandı

HDP’nin Beşiktaş ilçe örgütünde dün yapılan basın toplantısı çıkışında gözaltına alınan 9 HDP’li çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HDP’nin 7. kuruluş yıldönümü nedeniyle dün Beşiktaş İlçe Örgütü’nde düzenlenen basın toplantısı sonrası polis müdahalesinde gözaltına alınan 9 HDP’li tutuklandı.

Tutuklananlar arasında HDP Küçükçekmece İlçe Örgütü Eşbaşkanı Hüseyin Fidanboy ile HDP Şişli İlçe Örgütü Eşbaşkanı Mutlu Öztürk de bulunuyor.

HDP Beşiktaş İlçe Örgütünde dün yapılan basın toplantısı çıkışında polis saldırmış ve 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet ifadelerinin ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 9 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi sevk edildi.

Mahkeme 9 kişi hakkında “Toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” ve “Örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklama kararı verdi. Mahkeme, “Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi” sloganını örgüt propagandası olarak değerlendirdi.