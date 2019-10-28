Beşiktaşlı Enzo Roco'dan milyonların yürüyüşüne destek

Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco, formasının altına giydiği tişörtle ülkesindeki protestolara desteğini gösterdi.

TFF Süper Lig’in 9. haftasında dün akşam Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinden Şili’deki halk gösterilerine destek gitti.

Beşiktaş’ın Şilili futbolcusu Enzo Roco, maç sonrası ülkesinde devam etmekte olan eylemlere "Fuerza Chile" “Güçlü Şili” yazan tişört giyerek destek verdi.

Şili'de toplu taşımaya yapılan zamma karşı geçtiğimiz hafta başlayan protesto gösterileri büyüyerek devam ediyor.

Şili tarihinin en büyük katılımlarının görüldüğü ve devam eden zam karşıtı protestolarda şimdiye dek binlerce kişi gözaltına alındı.