Beşiktaş Belediye Başkanı sahilde anons yaptı: Lütfen evlerinize dönün

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs salgını nedeniyle yurttaşların evde kalması için otobüsle tur atarak anons yaptı.
Akpolat, “Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Neyi anlatamıyoruz, anlamıyorum? Lütfen ama lütfen evde kalın. Sizi uyarmaktan daha önemli işlerimiz, desteğe ihtiyaç duyan yaşlılarımız var. Evinize dönün!” dedi.
Bu salgına karşı büyük mücadele veriyoruz. Gecem sabahım bir oldu. Çocuklarımı günlerdir göremiyorum. Neyi anlatamıyoruz, anlamıyorum? Lütfen ama lütfen evde kalın. Sizi uyarmaktan daha önemli işlerimiz, desteğe ihtiyaç duyan yaşlılarımız var. Evinize dönün! pic.twitter.com/u8cz1tkR5j
— Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) March 22, 2020