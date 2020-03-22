Beşiktaş Belediye Başkanı sahilde anons yaptı: Lütfen evlerinize dönün

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs salgını nedeniyle sokakta ve sahilde olan yurttaşlara 'evlerinize dönün' anonsu yaptı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs salgını nedeniyle yurttaşların evde kalması için otobüsle tur atarak anons yaptı.

Akpolat, “Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Neyi anlatamıyoruz, anlamıyorum? Lütfen ama lütfen evde kalın. Sizi uyarmaktan daha önemli işlerimiz, desteğe ihtiyaç duyan yaşlılarımız var. Evinize dönün!” dedi.