Beş sigorta şirketine para cezası: Aralarında anlaşmışlar...

Rekabet Kurumu aralarında anlaşarak piyasayı bozucu faaliyette bulundukları gerekçesiyle Allianz Sigorta, Dubai Starr Sigorta, Ergo Sigorta, Eureko Sigorta ve Sompo Japan Sigorta'ya para cezası verilmesine karar verdi.

"Risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olmak üzere) ihtiyari sigorta pazarında" faaliyet gösteren şirketlerin aralarında anlaşarak 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 23.01.2020 tarihinde Rekabet Kurulu’nca dosyanın müzakeresi sonucunda Allianz Sigorta A.Ş., Dubai Starr Sigorta A.Ş., Ergo Sigorta A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş. ve Sompo Japan Sigorta A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine dolayısyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine Aksigorta A.Ş., Axa Sigorta A.Ş. ve Zurich Sigorta A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Geçen günlerde ise bankaların sigorta faaliyetleri yüzünden Hazine ve Maliye Bakanlığı Akbank’a 94.7 milyon TL, Yapı Kredi’ye ise 187.1 milyon TL para cezası kesmişti.