Berfin Özek'e asitli saldırıya 12 yıl 18 ay hapis

Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa, bugün görülen duruşmada 'kasten yaralama' suçundan 12 yıl 18 ay hapis cezası verildi. Özek'in avukatı daha önce yaptığı açıklamada sanığın 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını talep ettiklerini söylemişti.

19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan saldırganın yargılandığı davanın 4. duruşması görüldü.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Özek'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik, "kasten yaralama"dan 12 yıl, "asit dökmek"ten 18 ay hapis cezası aldı.

Davanın üçüncü duruşmasında mütalaasını sunan savcı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından verilen kati rapora binaen sanığın "kasten yaralama" suçundan ceza almasını istemişti.

Özek’in Avukatı Mehtap Sert ise mahkemeden ikinci kez kati rapor talebinde bulunduklarını ancak taleplerinin kabul edilmediğini belirtmişti. Sert, sanığın "kasten öldürme" suçunda cezalandırılması gerektiğini vurgulamış, raporda asidin vücuda verdiği zararın değerlendirilmemesi nedeniyle yetersiz olduğunu söylemişti.

Evine giderken uğradığı asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek, "Benim yüzüm kazada yanmadı. Aksine bir erkeğe ‘hayır’ dediğim için öldürülmek istendim ve yüzüm yakıldı" diye konuşmuştu.