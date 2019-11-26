Berfin Özek davasında saldırganın tahliyesi mümkün!

Hatay'da 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan saldırganın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden 19 yaşındaki Berfin Özek'in duruşması görüldü.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Ozan Ç. de tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, mahkeme çıkışında konuşan Berfin Özek, "kadına yönelik şiddetin son bulmasını istediğini" söyledi. Özek, "Yaşadığım şeyler kolay değildi" dedi.

'SANIĞIN TAHLİYE OLMASI MÜMKÜN'

Gazetecilere açıklama yapan Berfin Özek'in avukatı Mehtap Sert ise gelen raporlarda, sanığın o saatlerde olay yerinde olduğunun netleştiğini söyledi.

Sert, "Mütalaa kasten yaralama suçundan istendi. Bu durumda alacağı ceza kasten öldürmeyle aynı olmayacağı için 1 yıldan 3 yıla diye başlayan bir kanun maddesi. Üstten ceza verilse bile sanığın hükümle birlikte tahliye olması ve sokağa çıkıp hayatına devam etmesinin doğuracağı sonuçlar olacak. Tabi ki hakimin ne vereceği belli değil, bu sadece savcılık makamının mütalaası" diye konuştu.