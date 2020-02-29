Berat Albayrak'la 'şakalaşan' eski Meclis Başkanı'ndan şaşırtmayan hareket...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülüşü nedeniyle tepki çeken toplantıda eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la yaptığı görüşme de tepki konusu oldu.
Cumartesi, 29 Şubat 2020 16:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 36 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladığı toplantıda gülünce tepki çekerken, aynı toplantından ilginç bir görüntü daha ortaya çıktı.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, Erdoğan'ın sığınmacılar için fonlardan söz ettiği belirtilen sırada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilginç bir hareket yaptı.

İşte o anlar:

 