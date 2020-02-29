Berat Albayrak'la 'şakalaşan' eski Meclis Başkanı'ndan şaşırtmayan hareket...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 36 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladığı toplantıda gülünce tepki çekerken, aynı toplantından ilginç bir görüntü daha ortaya çıktı.
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, Erdoğan'ın sığınmacılar için fonlardan söz ettiği belirtilen sırada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilginç bir hareket yaptı.
İşte o anlar:
Berat Albayrak'la 'şakalaşan' Meclis Başkanı'ndan şaşırtmayan hareket...https://t.co/ryKcZ0cdEP pic.twitter.com/qJJtNXvvpC
— soL Haber (@solhaberportali) February 29, 2020