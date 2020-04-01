Berat Albayrak: Firmalar Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Firmalarımız işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "Firmalarımız işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin" dedi.

Albayrak şunları söyledi:

"Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Kısmi çalışma ödeneği kapsamında tüm firmalarımız buraya başvurabilir. Ancak firmalarımız lütfen işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak yerine kısa çalışma ödeneğine başvursunlar. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım."

YAŞAMSAL OLMAYAN SEKTÖRLERDE ÜRETİM DURDURULSUN

Öte yandan AKP'nin destek olduğu patronlar çok sayıda sektörde salgın bahanesiyle işçi çıkartmaya ya da emekçileri ücretsiz izne çıkartmaya devam ediyor. Türkiye Komünist Partisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada bir an önce yaşamsal olmayan sektörlerde üretimin durdurulması ve çalışması gereken işletmelerde işçiler için azami tedbir alınması çağrısında bulunmuştu.