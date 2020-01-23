Berat Albayrak Davos’ta konuştu: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam

Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı’nın damadı Berat Albayrak, Davos’ta yaptığı konuşmada enflasyonun bu sene yüzde 10’un altında kalacağını söylerken ‘ Türkiye'nin borç karnesinin çok sağlam’ dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, Davos'ta katıldığı oturumda Türkiye'nin borç karnesinin çok sağlam olduğunu söyledi.

Albayrak "Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün ahi benzerlerine göre durumu iyi. Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredilerinden kaynaklanıyor. Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var" dedi.

Albayrak “Bu hükümet son on altı yılda çok yatırım yaptı, alt yapıda yaptı, ulaşımda yaptı, telekominikasyonda yaptı. Enerji tabanlı yatırımlar yaptı ve oldukça esnek fırsatlar yaptı” ifadesini kullandı.

“Herkes her ülke bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bazı dönemlerde 2009'daki yerde değiliz. Ekonomik açıdan daha koordineli haldeyiz. Yeni ticaret anlaşmalarının zamanı. Bir şekilde siyasi açıdan baktığımızda liderliğe ihtiyacımız var. Belirsizlikten daha fazla bir şeylerin belli olması için liderliğe ihtiyacımız var” diyen Albayrak, faiz oranlarının çok yüsek olduğunu, şimdi düştüğünü ve enflasyonun ‘tek haneli’ olacağını söyledi.

Albayrak "Türkiye Merkez Bankası, Fed kadar bağımsızdır" dedi.