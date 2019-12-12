Berat Albayrak açıklamıştı: Satış başlıyor...

Kısa süre önce yaptığı açıklamada 'önümüzdeki yıl da özelleştirmelere devam edeceklerini' ilan eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu konuda ilk adımı attı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Hazine'ye ait taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAMU KURUMLARI ÇIKARILACAK, TAŞINMAZLAR SATILACAK

Buna göre Adana’nın Yumurtalık ilçesi Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerinde bulunan belirli bölgelerdeki, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlarla hissedar olduğu taşınmazlardaki Maliye Hazinesi adına kayıtlı hisselerin ve devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan alanların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Bu alanlarda varsa kamu kurum ve kuruluşları adına olan tahsislerin kaldırılması kararlaştırılırken, taşınmazlar satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.