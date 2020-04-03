Benzine yine zam geldi

Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş zam geldi.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. İstanbul'da ise benzinin litre fiyatı 5,19 liraya yükselecek.

Benzine son günlerde art arda yapılan zamlarda petrol fiyatlarındaki artışın etkili olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump'ın önceki gün Rusya ile Suudi Arabistan'ın önümüzdeki birkaç gün petrol fiyatları gerilimini çözmelerini umduğunu söylemesinin ardından ham petrol fiyatlarında artış yaşanmış ancak ABD'nin üretimi azaltacağına dair açıklama yapmaması üzerine yeniden düşmüştü.

Bugün ise OPEC ve OPEC+ ülkelerinin arz kısıntısına gidebileceğine yönelik haberlerin ardından brent petrolün varil fiyatı 34 doların üzerine çıktı.

