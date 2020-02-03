EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceyarısı itibariyle geçerli olacak şekilde düzenlenen 8 kuruşluk benzin zammı iptal edildi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenen 8 kuruşluk benzin zammı iptal edildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bugün açıklanan ve gece yarısı itibariyle benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş olarak yansıyacak zammın iptal edildiğini duyurdu. EPGİS'in sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Bugün rafineri tarafından açıklanan 04/02/2020 tarihinde geçerli olacak olan 8 kuruşluk benzin zammı yine aynı kurum tarafından iptal edilmiştir. Bugünkü güncel pompa satış fiyatları geçerlidir" denildi.

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