'Ben de ordaydım, Gezi'deydim' diyen yurttaşlardan imza metni

'Ben de oradaydım, Gezi’deydim' başlıklı bir imza metni yayımlandı. Metne aydın, sanatçı ve siyasetçilerin de aralarında yer aldığı 1376 yurttaş imza attı.

Gezi Direnişi'ne katılanlar bir imza metni hazırladı.

"Ben de oradaydım, Gezi’deydim" başlıklı metne aydın, sanatçı ve siyasetçilerin de aralarında yer aldığı 1376 yurttaş imza attı.

"Gezi’de dile gelen bu toplumun özlemleri ve talepleridir yargılanamaz" denilen imza metni şöyle:

"Ben de oradaydım, ağaçlar, nehirler, dağlar kardeşim olduğu için.

Ben de Gezi’deydim, düşüncemi özgürce söyleyebileyim diye.

Ben de oradaydım, birlikte eylemenin, dayanışmanın güzelliğini yaşamak için.

Ben de Gezi’deydim, kimse ne giydiğime, kaç çocuk doğuracağıma, gülüp gülmeyeceğime karışmasın diye.

Ben de oradaydım, yaşadığım şehir beton yığınına dönmesin diye.

Ben de Gezi’deydim, barış içinde yaşamak istediğim için.

Hepimiz oradaydık. Gezi’de dile gelen bu toplumun özlemleri ve talepleridir yargılanamaz."