Belediyeyi doldurmuşlar: Gelin, çocuk, şoför...

Kocaeli İzmit’in CHP’li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP döneminde yapılan atamaları belgeleriyle açıkladı.

İzmit Belediye Meclisi toplantısında konuşan Fatma Kaplan Hürriyet, AKP'lilerin işten çıkarmalara ilişkin eleştirilerini yanıtladı.

Hürriyet, AKP'li Meclis Üyesi Aysel Demirtaş'a dönerek, “Kendisine soruyorum. Seçime 2 gün kala çocuğunu nasıl sözleşmeli memur yaptı? Bunlara ses çıkarmayan bana hesap soramaz” dedi.

Kaplan, tepki çeken atamaları şöyle açıkladı: