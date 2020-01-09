Belediyeyi doldurmuşlar: Gelin, çocuk, şoför...

Kocaeli İzmit’in CHP’li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP döneminde yapılan atamaları belgeleriyle açıkladı.
Perşembe, 09 Ocak 2020 09:35

İzmit Belediye Meclisi toplantısında konuşan Fatma Kaplan Hürriyet, AKP'lilerin işten çıkarmalara ilişkin eleştirilerini yanıtladı.

Hürriyet, AKP'li Meclis Üyesi Aysel Demirtaş'a dönerek, “Kendisine soruyorum. Seçime 2 gün kala çocuğunu nasıl sözleşmeli memur yaptı? Bunlara ses çıkarmayan bana hesap soramaz” dedi.

Kaplan, tepki çeken atamaları şöyle açıkladı:

  • AKP Milletvekili Emine Zeybek'in gelini, seçime birkaç gün kala liyakati olmadığı halde “programcı” kadrosunda işe alındı. Diğer çalışanlar 2400 lira maaş alırken geline 5 bin lira maaş bağlandı. Zeybek'in kardeşi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor.
  • 67 sözleşmeli personelden 29'u seçime ramak kala sözleşmeli yapıldı. Santral görevlisi memur yapılıp yine aynı görevine devam etti. Maaşı 5 bin 500 liraya çıktı.
  • Lise mezunu şoför, eğitmen kadrosundan memur yapıldı, maaşı 5600 lira oldu.
  • Bankamatikçi bir memur kamuyu bu şekilde 500 bin lira zarara uğrattı. AKP'li Katip Meclis Üyesi Aysel Demirtaş, seçime iki gün kala oğlunu belediyede memur yaptı.