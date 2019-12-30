Belediyenin kasasında 4 bin lira kaldı

HDP'nin MHP'den 338 milyon lira borçla devraldığı Kars Belediyesi'nin taşınmazlarına, araçlarına ve işçi maaşlarına haciz konulurken, belediyenin kasasında 4,5 bin lira kaldığı açıklandı.

Aralık ayı gelir-gider tablosunu açıklayan Kars Belediyesi'nin hesabında 4 bin 500 lira kaldı.

Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, açıklanan gelir-gider tablosunu “Bizden sonra da Kars'ı kim yönetirse yönetsin hesap vermeyi alışkanlık edecek. Toplum hesap soracak yönetenleri denetleyecek” sözleriyle paylaştı.



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 338 milyon 380 bin TL’lik borç nedeniyle tüm taşınmaz ve araçlarına geçtiğimiz aylarda el konulan Kars Belediyesi'nde son olarak işçi maaşlarına da haciz konulmuştu.