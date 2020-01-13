Belediyelerin internet hizmetleri AKP'ye bağlanıyor

Belediye Yazılım Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Özyirmidokuz, belediyelerin ayrı ayrı yürüttüğü internet hizmetlerinin tek elden İçişleri Bakanlığı'na geçeceğini, yeni yöntemle birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dahil tüm belediyelerdeki verilerin Bakanlığın kontrolüne gireceğini söyledi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Özyirmidokuz, yeni sistemin devreye girmesiyle muhalefet partilerinin yönettiği belediyelerin kendi projelerini uygulayamayacağını, merkezden gelen projelerle halka hizmet sunmak zorunda kalacağını, belediye ve halka ait bilgilerin ise belediyelerden alınıp direkt bakanlığa verileceğini anlattı.

ORTAK ALTYAPI KURULACAK

AKP'nin hazırladığı "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"na göre, yönetiminde kim olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki tüm belediyelerin internet üzerindeki hizmetleri, iktidarın kontrolündeki tek veri tabanından ve ortak altyapıdan yönetilecek.

Düzenlemeyi değerlendiren Özyirmidokuz, belediyelerin vergi ödemeden yaşlı bakım hizmetlerine kadar tüm projelerinin bilgisayar altyapısının BEYSİAD üyesi uzmanlaşmış kuruluşlar tarafından kurulup işletildiğini, yeni sistemde ise tüm belediyelerin tek bir veri tabanına bağlanarak özerk yapılarının gözardı edileceğini söyledi. Özyirmidokuz, şu uyarılarda bulundu:

'SİYASİ PROJE GİBİ'

“Yeni sistemle birlikte İçişleri Bakanlığı tüm belediyelere, ‘Ben size bir uygulama vereceğim hepiniz aynısını uygulayacaksınız' diyecek. Oysa siyasi kurumlar olan belediyelere merkezden müdahale olmaması lazım. Bu biraz siyasi proje gibi duruyor. Belediyeleri vesayet altında bırakmak, kontrol etmek, kayıt altına almak, bir takım şeylere de engel olmak için yapıldığını düşünüyorum. Örneğin, İstanbul belediyesi özürlülere yönelik bir proje uygulamak isteyecek ancak bakanlık tek tip uygulama nedeniyle bu projeye izin vermeyecek. Yeni sistem, belediyelerin ellerini kollarını bağlar. İmar uygulaması yapıyorsunuz hepsi orada olacak. Her türlü özel bilgi, iç yazışmalar, yatırım bilgileri, ileriye, geriye dönük planlar hepsi merkezde olacak.”

‘HİZMETLER AKSAYACAK’

Proje ortağı olan Çevre Bakanlığı'nın aksine İçişleri Bakanlığı'nın uzmanlaşmış tüm firmaları ve yetişmiş personeli işsiz bırakacak şekilde tek merkezden kontrol yöntemine geçtiğini de belirten BEYSİAD Başkanı, yeni projeyle iktidar ya da muhalefet, mega kent ya da küçük şehir ayırt edilmeden tüm belediyelerin aynı uygulamayı kullanarak hizmet üretmek zorunda kalacağını bildirdi.

Özyirmidokuz, bilişim teknolojilerinin tek merkezden tektipleştirilmesi nedeniyle vatandaşın alacağı hizmetlerin aksayacağını söyledi.