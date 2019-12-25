Belediyelerin bir yetkisi daha ellerinden alındı

Belediyelere ilk defa atanacak memurların sınav ve atama yöntemlerini düzenleyen yönetmelik değiştirildi. Bundan böyle yapılacak atamalarda hem İçişleri Bakanlığı hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı “Belediyelere ilk defa atanacak memurların sınav ve atama yönetmeliği”nin yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, bundan sonra belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin kadrolarına yapılacak atamalarda hem İçişleri Bakanlığı hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alınacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, il özel idareleri ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin kadrolarına yapılacak atamalarda İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınacak. İl özel idareleri ile belediyelerin birlikte üye oldukları mahalli idare birliklerinin kadroları için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alınacak. Bakanlıklardan izin çıkmaması halinde kadrolara atama yapılamayacak. Belediyeler daha önce bu konuda sadece İçişleri Bakanlığı ile muhatap oluyordu.