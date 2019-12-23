'Belediyeden işçi çıkarmayacağım, ikramiye ödeyeceğim' dedi, işçi çıkarma rekoru kırdı!

Giresun’da seçim öncesi 'Bırakın Belediye’den işçi çıkartılmasını, maaşını alamayan işçilerin maaşlarıyla birlikte birikmiş ikramiyelerini bile ödeyeceğiz' vaadiyle propaganda afişleri bastıran AKP’li Başkan Aytekin Şenlikoğlu’ndan işçi kıyımı geldi.

Giresun Belediyesi'nde 43 sözleşmeli işçinin işine son verildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından işçilere gönderilen “Sizi işten attım” yazısı ise şöyle:

“Giresun Belediyesi bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu Maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel olarak görev yapmaktasınız. 657 sayılı Kanun'un 4'üncü Maddesi'nin (B) bendi uyarınca hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması nedeniyle, 31.12.2019 tarihi itibari ile sözleşmeniz yenilenmeyecektir. Bilgilerinize ricaen tebliğ ederiz.”

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, “Seçim öncesi kimseyi çıkarmayacağım” diyen AKP'li Başkan Şenlikoğlu'nun, “Giresun Belediyesi tarihinde en fazla işçi çıkaran başkan” sıfatı kazandığı belirtiliyor.