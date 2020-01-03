Belediye ilçeye giren araçlardan 'ayak bastı' parası alıyor!

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde belediye meclisi kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs ve taksilerden 'işgaliye ödemesi' adı altında para alınmaya başlandı.

Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi, 5 Kasım 2019’da yapılan meclis toplantısında oy çokluğu ile alınan kararla ilçeye giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs, midibüs, hafif ticari araçlar ve taksilerden "işgaliye" adı altında para toplamaya başladı.

Buna göre, ilçeye giren araçlardan alıncak para, TIR’lar için 25 TL , kamyonlar için 20 TL, midibüs ve minibüsler için 15 TL, hafif ticari araçlar için 10 TL, taksiler için ise 5 TL olarak belirlendi.

İlçe girişine kurulan zabıta noktasında makbuz karşılığı toplanan paralara şoförler tepki gösterdi. Bir esnaf, “Belediyenin yaptığı bu uygulamayı yanlış buluyorum. Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

CHP’li Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner ise meclis kararı ile alınan işgaliye parası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.