Bekçiler üzerinin aranmasına izin vermeyen vatandaşı kelepçeledi

İstanbul'da bekçilere üzerini aratmak istemeyen bir kişinin darp edildiği iddia edildi.

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa’da bekçilere üstünü aratmayan bir kişinin bekçiler tarafından darp edilerek yere yatırıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bekçilerin vatandaşı park demirlerine kelepçelediği görüldü.

Fatih’te bekçiler bir kişiyi darp ederek demirlere kelepçeledi | İstanbul Fatih Kocamustafapaşa’da bekçilere üstünü aratmayan bir kişi bekçiler tarafından darp edilerek yere yatırıldı. Bekçiler, ‘bileğimi kırdınız’ diyen vatandaşı park demirlerine kelepçeledi, üstüne çıktı pic.twitter.com/ndnTXU7ACz — Yaşar Usta (@yasarustaportal) February 1, 2020

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "darp etme"nin asılsız olduğunu söylendi.

Emniyetin açıklamasında, "Seyitömer Mahallesi Hüseyin Kazım Sokak'ta bulunan Şellal Parkı içerisinde Şaban Ç'nin, devriye gezen bekçileri görmesi üzerine kaçmaya başladığı, karşı istikametten gelen diğer bekçileri görmesi üzerine şüphelinin cebindeki uyuşturucu maddeleri yere atarak görevlilere mukavemette bulunduğu belirlenmiştir" denildi.