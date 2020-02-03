Bedelli askerlikte öldüren ihmal!

Kütahya’da bedelli askerlik yapan Bedrettin Akalın’ın ölümüyle ilgili koğuş arkadaşından açıklama geldi.

Kütahya Hava Er Eğitim Komutanlığı'nda bedelli askerlik yapan 59 yaşındaki emekli hat sanatçısı Bedrettin Akalın, 22 Ocak günü askerliğini yaptığı sırada yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet’e açıklama yapan Akalın’ın koğuş arkadaşı “Bedrettin Akalın, ilk olarak 14 Ocak’ta rahatsızlandı. Revirdeki doktorlar ilaç yazıp yolladı. 18 Ocak’ta tekrar rahatsızlandı ve yine revirde ilaç yazılığı geri yollandı. Revire son gidişinden sonraki günlerde durumu daha da kötüleşti ve kan kusmaya başladı. Koğuşumuzdaki doktor arkadaş durumunun kötü olduğunu söyledi. Ölümünden 2 gün önce yani 22 Ocak’ta hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gittiğinde ileri derece zatürree olduğu söylenmiş. Yoğun bakıma yatırılmış” dedi.

‘SAĞLIK RAPORU TEMİZDİ’

Akalın’ın akrabası Selahattin Çelimli ise Bedrettin Akalın’ın askere gitmeden önce sağlık kontrolünden geçtiğini ve sağlık problemi olmadığını söyleyerek “Acımız büyük. Askeri birlikte bir duvara Atatürk’ü Çanakkale’de resmediyormuş, yarım kaldı. Biz asla kasıtlı ölüm demiyoruz fakat büyük bir ihmal sonucu ülkemize katma değer katan bir sanatçımız bu şekilde solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti. Bu ihmalin neden olduğunu soruyoruz. Tedbir neden alınmadı?” dedi.