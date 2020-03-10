Bayrak direğinde elektrik akımına kapılan bir zabıta yaşamını yitirdi, bir zabıta ağır yaralı

Trabzon’daki şehitlikte yere düşen bayrağı yerine takmak için direğe çıkan iki zabıta memuru elektrik akımına kapıldı. Memurlardan biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki şehitlikte yere düşen bayrağı yerine asmak için direğe çıkan iki zabıta memuru elektrik akımına kapıldı. Zabıtaların mezarın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas ettikleri bildirildi. Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli 37 yaşındaki Rüstem Çabuk ve 54 yaşındaki İzzet Tutkun elektrik akımına kapıldı. Rüstem Çabuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan İzzet Tutkun olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çabuk ve Tutkun’un Hıdırnebi Yaylası’nda yapı denetimi için bulundukları belirtildi.