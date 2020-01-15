Battal İlgezdi'den 'kuaför' açıklaması: Yemin ederim boşardım...

Ataşehir'de bir kuaförün CHP'li vekil Gamze Akkuş İlgezdi ile tartışması sonrası kuaför dükkanının Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin talimatıyla mühürlendiği iddiasına ilişkin açıklama geldi.

CHP'li vekil Gamze Akkuş İlgezdi’nin, eşinin belediye başkanı olduğu Ataşehir’de gittiği bir kuaförde yaşadığı olay sonrası dükkânın mühürlendiği iddiası tartışılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl yaşandığı belirtilen olay sonrası dükkanın mühürlenmek istendiği belirtilirken, Battal İlgezdi, söz konusu iddiaya ilişkin Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuştu.

Kuaför haberini eşinden “Allah belanı versin, bu ne rezalet!” diye aldığı telefonla öğrendiğini belirten Battal İlgezdi, kuaförün asmakat çıktığı için şikâyet nedeniyle 2014 yılında da ruhsatının iptal edildiğini ancak asma katı yıkınca ruhsatının tekrar verildiğini, 2019’da asma kat yapmaları üzerine yeniden şikâyet edildiklerini, tutanağın o nedenle tutulduğunu söyledi.

Bir yıl önce kuaförde eşiyle tartışan kadının asıl kendisiyle sorunu olduğunu söyleyen İlgezdi, “Öyle olsa tersini yapardım, yemin ederim boşardım” dedi.

KİM NE DEDİ?

Gamze Akkuş İlgezdi: Devletin kanalıyla gelen resmi bir şikayetle ilgili yapılan bir uygulama bile gelip bana yapışıyorsa, diyeceğim bir şey yok. Birine vurmanın en kolay yolu, eşi ve çocuğu. Yapılan işlemin benimle hiçbir ilgisi yok. Çok eskiden, 4–5 kere gittiğim bir yerdi.

Çağan Karal: (Gamze İlgezdi ile tartışan müşteri) Manikürcü arkadaşla randevum vardı. Bir baktım ki Gamze Hanım’a hizmet veriyor. Daha önce de randevu alıp gittim ama benim randevu saatimde o hizmet almıştı. İki saat beklemiştim. Ben de kimsenin duymaması için gidip eğilip kulağına ‘Bakın bu bana kaçıncı mağduriyetiniz. Daha önce de sizin yüzünüzden mağdur olmuştum. Bu üçüncü mağduriyetim. Pat diye geliyorsunuz, ben mağdur oluyorum. Hiç yakışık almıyor’ dedim. Biraz sonra yanıma gelip ‘Bak sen benim çocuğumu ağlattın’ dedi. Ben kızıyla geldiğini görmemiştim bile. ‘Ağlattıysanız siz ağlatmışsınızdır ben yapmadım’ dedim. Sonra sus sus diye kulaklarını kapatarak bağırmaya başladı. ‘Oy isteyince dinliyorsunuz’ dedim. Sonra bir CHP üyesi vardı o da ‘Siz hep böyle yapıyorsunuz. CHP’ye yakışmıyorsunuz’ deyince sinirlenerek gitti.

Emre Çevik: (Kuaför) Geçen yıl yaşanan olayda Gamze Hanım kızıyla randevusuz bir şekilde yine geldi. Manikürcü arkadaşın başkasıyla randevusu varken Gamze Hanımla ilgilenmeye başladı. Biz de önceki olayın korkusuyla ona öncelik tanımak zorunda kaldık. Diğer müşterimiz Gamze Hanım’a ‘Sizin siyasi kimliğiniz beni ilgilendirmiyor. Bizi mağdur etmeye hakkınız yok’ dedi. Üstüne de dükkânda bulunan CHP Meclis üyesi bir hanım ‘Sizin yaptığınız CHP’ye yakışmıyor’ dedi. Gamze Hanım sinirlendi gitti. Sonra bu tebligatlar geldi.