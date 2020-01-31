Başkentgaz sadece Ensar'a çalışmamış: Bilal Erdoğan'ın vakfına 30 milyonluk bağış!

Kış aylarında Ankaralılara çıkardığı 'ek faturalar' nedeniyle tepki konusu olan Başkentgaz'ın AKP'li vakıflara verdiği milyonluk 'bağış'lara yeni bir örnek daha eklendi.

Başkentgaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan KİPTAŞ’ın 5. Levent Güzeltepe Konutları’ndan satın aldığı 31 adet işyerini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu, kızı Esra Albayrak’ın ise yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) bağışladığı ortaya çıktı.

İki ayrı kalemde yapılan bağış protokolünde ise “bağışlanan işyerlerinin toplamda 30 milyon TL değerinde olduğu” belirtildi.

ENSAR YALNIZ DEĞİLMİŞ...

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Ensar Vakfı’na, Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağışta bulunduğu tespit edilen Başkent Doğalgaz A.Ş.’nin, bu kez de TÜRGEV’e bağış yaptığı öğrenildi. Ortaya çıkan belgelere göre Başkentgaz, İBB iştiraki KİPTAŞ’ın projesi olan 5. Levent Güzeltepe Konutları’nın zemin katlarındaki 31 adet ticari işyeri ve işyerlerine ait bin 596 metrekarelik depoları 18 Ekim 2018’de, 30 milyon TL’ye satın aldı. Satış sözleşmesinin ardından 15 gün içinde 12 milyon TL’yi nakit ödeyen Başkentgaz’ın, kalan 18 milyon TL’yi ise 12 aylığına taksitlendirerek KİPTAŞ’a ödeyeceği taahhüdünde bulunması dikkat çekti.

‘ŞARTSIZ’ BAĞIŞ!

Başkentgaz; sözleşmenin noterce onaylanmasının ardından, satın aldığı 31 adet işyerinin 16’sını ve 916 metrekarelik depoları bir protokolle, 15’ini ve 679 metrekarelik depoları ise ayrı bir protokol ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde kurulan ve çocukları Esra Albayrak ile Bilal Erdoğan’ın yönetim kurullarında yer aldığı TÜRGEV’e bağışladı. Başkentgaz ve TÜRGEV arasında imzalanan iki ayrı bağış protokolünde de vakfın “hayırseverin yapacağı bağışı, dilediği şekil ve şartlarda kullanabileceği” de belirtildi. Protokole göre, TÜRGEV 30 milyon değerindeki işyeri ve depoları “dilediği gibi işletme, satma ve kiralama” hakkına sahip olacak.

Protokollerde, bağışlanan 16 işyeri ve 916 metrekarelik depoların rayiç bedelinin (pazar değeri) ve bağışlamaya esas tutarın 15 milyon 779 bin TL, 15 işyeri ve 679 metrekarelik depoların rayiç bedelinin 14 milyon 221 bin TL olduğu da kabul edildi.