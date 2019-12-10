Başına darbe alan kadın yaşamını yitirdi, koca tutuklandı

Burdur'da iki çocuk annesi 38 yaşındaki Gül E., evinde başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi. İfadesi alınan ve eşinin 'arbede sırasında başını sert bir cisme çarptığını' öne süren kocası tutuklandı.

Burdur'da kent merkezindeki evlerinde başına aldığı darbe sonucu yaralanan iki çocuk annesi Gül E., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gül E., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 38 yaşındaki Gül E.'nin gözaltına alınan astsubay eşi M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "çıkan tartışmada yaşanan arbede sırasında eşinin başını sert bir cisme çarptığını" öne süren M.E. tutuklandı. İLGİLİ HABER Kasım ayında 39 kadın erkekler tarafından öldürüldü