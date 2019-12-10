Başına darbe alan kadın yaşamını yitirdi, koca tutuklandı

Burdur'da kent merkezindeki evlerinde başına aldığı darbe sonucu yaralanan iki çocuk annesi Gül E., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gül E., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
38 yaşındaki Gül E.'nin gözaltına alınan astsubay eşi M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İfadesinde, "çıkan tartışmada yaşanan arbede sırasında eşinin başını sert bir cisme çarptığını" öne süren M.E. tutuklandı.