Barzani ile görüşen Çavuşoğlu: Harekatla ilgili bilgileri aktardık

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ‘Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgileri aktardık’ dedi. Barzani ise Türkiye'ye Suriye ile ilgili kaygılarını ilettiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu Barzani’nin ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapmasının “sembolik bir anlamı” olduğunu söyledi. Çavuşoğlu “Bundan sonra da Irak'ın birliği ve beraberliği çerçevesinde ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bugünkü görüşmemizde bu konuların üzerinde durduk” dedi.

"Bağdat ile Erbil arasında sürdürülen görüşmelerin olumlu bir şekilde seyretmesinden memnunuz” diyen Çavuşoğlu, Barzani ile yaptıkları görüşmenin içeriğine dair şunları söyledi:

“Eli kanlı terör örgütüyle ortak mücadele unsurlarını beraber değerlendirdik. Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgileri aktardık. Harekatımızın Kürtlere yönelik olmadığını buradan bir kere daha vurgulamak istedik. Kürtlerin esas düşmanı da YPG/PKK'dır. Kürt kardeşlerimiz Suriye'ye dönemedi. Biz bu Kürt kardeşlerimize ev sahipliği yaparken bundan sonraki süreçte de evlerine dönmeleri için gerekli desteği vereceğiz.”

ÇAVUŞOĞLU: TİCARETİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRALIM

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mart ayındaki görüşmelerde Irak Cumhurbaşkanı ile 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefini koyduğunu söyleyen Çavuşoğlu “Ticaretin önündeki engelleri kaldıralım. Son zamanlarda bazı ürünlerimize yönelik yasaklar getirildi. Bunu doğru bulmuyoruz. Başka ülkelerin baskısıyla yapılan yasakların ilişkilerimize yakışmadığını buradan belirtmek isterim. Irak'ın yeniden inşasına önem veriyoruz” dedi.

'NATO'NUN BALTIK PLANINA KARŞI DEĞİLİZ'

Türkiye’nin Ankara’nın Baltık ülkelerine ilişkin “güvenlik” planına onay vermemesine ilişkin soruya ise Çavuşoğlu “NATO tüm müttefiklerinin güvenlik endişelerini karşılamak için hareket etmeli. Biz NATO’nun Baltık ülkelerine yönelik güvenlik planına karşı değiliz” diye yanıt verdi.

BARZANİ: TÜRKİYE'YE SURİYE İLE İLGİLİ KAYGILARI İLETTİK

Barzani ise yaptığı açıklamada ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapmaktan memnun olduğunu belirterek “bölgedeki son gelişmeler” ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Barzani PKK’nin Sincar’daki varlığına ilişkin bir soru üzerine “Maalesef Sincar’ın kontrolü şu anda Irak merkezi yönetimine bağlı ordu güçlerinde” dedi.

Barzani Türkiye’ye Suriye ile ilgili kaygılarını ilettiklerini söyledi. Barzani saat 17.00'de Erdoğan ile görüşecek.

