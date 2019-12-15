Bartın'da tarihi okulun yıkılması kararı yargıya taşındı

Bartın'daki 120 yıllık tarihi okulun külliyeli cami yapılmak üzere yıkılmak istenmesinin ardından okulun tescil talebinin rededilmesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yargıya taşındı. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 'Kültürel miras olan bu yapının yıkımı halinde telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkacak' diye konuştu.

Bartın'daki 120 yıllık tarihi okulun külliyeli cami yapılmak üzere yıkılmak istenmesinin ardından okulun tescil talebinin rededilmesi yargıya taşındı.

Karaarı yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, tarihi binanın külliyeli cami yapılmak üzere yıkılmak istendiğine ilişkin haberleri hatırlatarak, "Kültürel yozluk içerisinde bir yönetim anlayışı ile buldozer gibiler, Osmanlı, Selçuklu, Cumhuriyet demiyorlar tüm kültürel varlıkları yıkıyorlar" dedi.

Candan şunları söyledi:

"1886 yılında Frengi Hastanesi olarak yaptırılan ve daha sonra, 'Memleket Hastanesi' olarak hizmet veren tarihi bina, önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) Hazine'ye, oradan da 'dini tesis' yapılması için Diyanet'e aktarıldı. Şimdi de bu tarihsel bina yıkılmak isteniyor. Tüm kültürel varlıklarımızı öğüten bu anlayış, tarihsel geçmişimizi yok ederek belleklerimizi sıfırlamaya çalışıyor. Bartın'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.11.2019 tarih ve 5852 sayılı 'Bartın İli Merkez İlçe Kemerköprü Mahallesi 846 ada 3 parselde yer alan Bartın Meslek Lisesi yapısının korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespiti Yönetmeliği’nin Tespitlerde Değerlendirme Kıstasları başlıklı 4.Maddesindeki c bendindeki kriterleri taşımadığı gerekçesiyle tescil talebinin uygun olmadığı' yönündeki kararını yargıya taşıdık. Karara ilişkin işlemlerin yürütmesinin durdurulmasını ve kararın iptalini istedik."

'TESCİLLENEREK KORUMA ALTINA ALINMALI'

Candan, yapının önemini işe şöyle anlattı:

"Kültürel miras olan bu yapının yıkımı halinde telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkacak. Bartın Meslek Lisesi yapısı 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gereken taşınmaz kültür varlığı niteliği taşımaktadır. Osmanlı’dan günümüze kalan ender tarihi yapılardan biri olup, tarihi ve kültürel varlıklarımızın Bartın’da son kalan örneklerinden biridir. Bu nedenle söz konusu tarihsel miras okul binasının bahçesinde bulunan anıt ağaçlar ile birlikte korunarak gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Koruma kurulu korumama kurulu gibi davranmaktadır. Yapının tescilinin uygun olmadığı yönündeki karar öncelikle kamu yararına aykırıdır. Bartın’ın sahip olduğu bu değer tescillenerek koruma altına alınmalıdır. Bu toplumsal hafıza ve mimarlık kültürü için olduğu kadar, bellek değeri bakımından da büyük önem taşımaktadır."

Okul, ildeki sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin bir araya gelerek oluşturduğu “Okuluma Dokunma'' platformunun karşı çıkmasına rağmen yıkılmaya başlanmıştı.