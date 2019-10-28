Baroların 'olağanüstü genel kurul' talebi TBB tarafından reddedildi

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun barolar tarafından boykot edilen Saray'daki adli yıl açılış törenine katılması sonrası 10 baro başkanlığı, 'olağanüstü genel kurula gitme' talebi ile TBB yönetimine başvuru yapmıştı. Başvurunun Yönetim Kurulu tarafından 'usul' gerekçesiyle reddedildiği ortaya çıktı.

Antalya Barosu’nun “olağanüstü genel kurula gitme" talebi ile ilgili TBB yönetimine gönderdiği kararın, yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınmadığını ortaya çıktı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bursa, Aydın ve Van baro yönetimlerinin, TBB’nin “olağanüstü genel kurula götürülmesi” hakkında aldıkları karar, Yönetim Kurulu tarafından “usul” yönünden reddedildi.

Gerekçe olarak, yönetim kurulu toplantısının yapıldığı tarihte TBB’ye gerekli olan 10 baro yönetimi kararının ulaşmaması gösterildi.

KARAR BU KEZ TOPLUCA GÖNDERİLECEK

İzmir Barosu'ndan alınan bilgiye göre, 10 baronun tek tek karar alması yerine karar topluca iletilecek ve bu güncel karar yeniden TBB’ye gönderilecek. 15 günde bir toplanan TBB Yönetim Kurulu, kararı tekrar değerlendirecek.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, baroların boykot etmesine rağmen Saray'da yapılan adli yıl açılış törenine katılmış ardından 10 baro "olağanüstü genel kurul"a çağrı için imza topladığını açıklamıştı.