Baro Başkanı'ndan Feyzioğlu’na: Fermanlı bir ölüm kuşu, satırı çalan cellat olmaya soyunmuş gibisiniz

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, baroların olağanüstü genel kurul taleplerinin Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından reddedilmesine ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun sözlerine sert tepki gösterdi.

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, baroların olağanüstü genel kurul taleplerinin Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu tarafından reddedilmesine tepki gösterdi.

Polat Balkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısındaki sözlerini hatırlattı. Feyzioğlu’nun “Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediğim için genel kurula çağıran arkadaşlarımız aynı paydada nasıl buluşacaklar, bunlar Cumhuriyet Bayramı bildirisinde buluşamadılar… Şimdi nasıl olacak da TBB’yi yıkma noktasında buluşacaklar…” sözlerini aktaran Balkan şöyle devam etti: “Bu sözler TBB Başkanı Sayın Av. Metin Feyzioğlu’na ait. Sayın Feyzioğlu, basit bir yalancısınız. Çırpındıkça çamura bulanıyorsunuz. Fermanlı bir ölüm kuşu, satırı çalan cellat olmaya soyunmuş gibisiniz. Her ne olursa olsun, bu canlar bu yüreklerde olduğu sürece adalet, demokrasi ve hukuk mücadelesini sürdüreceğiz; size rağmen…”