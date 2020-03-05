Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklandığı habere ilişkin açıklama: Tüm Manisa biliyordu...

Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına neden olan habere ilişkin CHP'den açıklama geldi.

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç'ın tutuklanmasından kısa süre önce, operasyona konu olan MİT mensubu cenazesine ilişkin açıklamada bulundu.

Özel, "Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile birlikte Manisa'da Hülya Kılınç da gözaltına alınarak İstanbul'a götürüldü. Tüm Manisa'nın bildiği, cenaze törenine tüm siyasi partilerin davet edildiği bir olayın haberleştirilmesi suç olamaz. Hülya Kılınç ve Terkoğlu'nun yanlarındayız” dedi.

İki gazeteci, "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntüleri" başlıklı haber nedeniyle tutuklanmış, "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" iddiasıyla suçlanmıştı.